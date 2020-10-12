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Человечество сможет вернуться к нормальной жизни только при наличии доступной и суперэффективной вакцины от коронавируса.

Об этом заявил миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс в эфире телеканала NBC отвечая на вопрос, что нужно человечеству для полного преодоления последствий пандемии COVID-19, передает УНИАН.

«Единственным путем для возвращения людей в нормальное русло жизни является получение суперэффективной и доступной вакцины», - ответил Гейтс.

По его словам, массовая вакцинация граждан позволит прекратить распространение коронавируса и в итоге покончить с ним.
ForUm

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