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По состоянию на утро 12 октября в мире зарегистрировано 37 748 234 случая коронавируса, в частности 1 081 443 летальных исхода и 28 350 523 случая выздоровления. 

 Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

В частности за новые сутки было зафиксировано 11 431 новый случай коронавируса. Из них 5 327 в Бельгии и 3 175 в Мексике.

Из 191 нового летального исхода 139 зарегистрировали также в Мексике.

В США на сегодня зарегистрировано больше всего случаев коронавируса в мире — 7 991 998, в Индии 7 120 538, а в Бразилии 5 094 979.

 
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