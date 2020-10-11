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Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия и обстрелах.

Министерство обороны Азербайджана сообщило в Facebook об обстрелах городов Тертер и Гянджа с территории Армении.

В свою очередь армянский МИД заявил об ударах по населенным пунктам Сюникской области со стороны вооруженных сил Азербайджана.

МИД Армении заявляет, что Азербайджан после вступления в силу перемирия продолжил боевые действия на различных участках фронта.

«Строго осуждаем действия Азербайджана, ведущие к провалу договоренности, а также предупреждаем, что последствия за создавшуюся ситуацию несет руководство Азербайджана», — говорится в заявлении МИД Армении.

Также армянское агентство Armenpress сообщило об обстреле одного из районов главного города непризнанной Нагорно-Карабахской республики Степанакерта.

Ранее Армения обвинила Азербайджан в нарушении перемирия и нанесении удара по Ерицванку и Арцванику. Арзербайджан также обвинил Ереван в обстреле Тертерского и Агдамского районов.

Напомним, в Нагорном Карабахе вступил в силу режим прекращения огня.
ForUm

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