Кабинет министров выделил более 4 млн гривен на приобретение жилья для переселенцев. Местные бюджеты выделят на это почти 2 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

«Кабинет министров... распределил субвенции из государственного бюджета более 4 миллионов гривен для приобретения жилья внутренне перемещенным лицам. Еще 1,7 миллиона гривен выделят на это местные бюджеты», - указано в сообщении.

За эти средства планируется приобрести 23 квартиры и 8 домов для временного проживания 90 переселенцев.

Жилье планируют купить в Луганской, Харьковской, Донецкой, Херсонской, Житомирской, Полтавской и Черниговской областях.

В госбюджете-2020 на эти цели запланировано выделить 20 млн гривен. Из них 12,6 млн гривен ранее были выделены через распределение субвенции из государственного бюджета. Предусматривается, что в этом году за счет средств субвенции приобретут 84 объекта недвижимого имущества, что позволит обеспечить 260 переселенцев временным жильем.