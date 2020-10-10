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В Харькове произошел пожар в многоэтажном жилом доме по улице Чеботарская, 49, который впоследствии распространился на крышу. В результате погиб один человек, еще 17 эвакуировали.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пожар удалось потушить спустя 4,5 часа.

«9 октября в 15:55 в Харькове по ул. Чеботарская, 49 в квартире на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на крышу, в результате которого погиб 1 человек. В 20:15 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. В ходе тушения пожара спасен 1 человек и 17 выведены на свежий воздух», - говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается.
ForUm

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