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Президент США Дональд Трамп, у которого подтвердили коронавирус нового типа, примет участие в публичном мероприятии в Белом доме. Об этом в субботу, 10 октября, сообщила пресс-служба Белого дома.

Отмечается, что американский лидер обратится к собравшимся на Южной лужайке с речью с балкона резиденции. Темой выступления будут мирные протесты за поддержание закона и правопорядка в стране.

Это станет первым публичным выступлением Трампа после подтверждения инфицирования.

Напомним, вторые дебаты между Трампом и Байденом отменены.
ForUm

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