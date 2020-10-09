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Кабинет Министров выделил субвенцию в размере более 570 млн грн на обеспечение больниц кислородом. 

Об этом на брифинге по итогам заседания правительства сказал министр здравоохранения Максим Степанов, передает Укринформ.

«Было принято важное постановление о выделении средств регионам на обеспечение кислородом койкомест в больницах, оказывающих помощь больным COVID-19. Было выделено 572 млн 224 тыс. грн. Они будут направлены либо на централизованное обеспечение кислородом, или на закупку кислородных концентраторов», - сказал Степанов.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что правительство планирует выделить субвенцию на обеспечение больниц, принимающих пациентов с COVID-19, медицинским кислородом.

«Будем принимать проект о выделении субвенции на соответствующие цели. Наша цель, чтобы большее количество больниц было обеспечено стационарным кислородом или специализированными аппаратами. Минздрав поставил регионам задачу, что 80% коек, которые будут принимать больных COVID-19, должны быть с подведённым кислородом или оборудованы автономными системами снабжения кислородом. Деньги на это выделяем, мы должны быть готовы на увеличение нагрузки на медицинские учреждения», - сказал Шмыгаль.

Степанов отметил, что в Украине 16 производителей имеют лицензию на производство медицинского кислорода.

Кислородная терапия используется в лечении больных COVID-19.
ForUm

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