Отмена отчислений Укрзализныцей земельного налога и платы в Государственный дорожный фонд позволило бы сэкономить и переправить на неотложные нужды отрасли значительные финансовые ресурсы. Об этом сказал председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Компания платит 150 млн долларов в год за землю, где есть рельсы. Ни одна другая страна не облагает налогом землю под рельсы. Также Укрзализныця платит Государственному дорожному фонду акцизный сбор в размере 50 млн долларов, а это деньги, которые используются на ремонт дорог, а не рельсов», - подчеркнул он.

По словам руководителя компании, отменив эти налоги и сократив определенный перечень расходов, Укрзализныця может сэкономить 310 млн долларов и использовать их для приобретения новых локомотивов, вагонов и т.д., поскольку значительная часть подвижного состава построена в советское время.

«Нам нужно стараться зарабатывать деньги, не увеличивая тарифов и уменьшая наши расходы», - резюмировал Жмак.

Справка: Укрзализныця неоднократно призывала Верховную Раду Украины включить земли железнодорожного транспорта (кроме тех, которые облагаются налогом на общих основаниях), в состав земельных участков, не подлежащих налогообложению земельным налогом. Парламент на начало 2020 года зарегистрировал соответствующий законопроект, однако пока он не был рассмотрен в сессионном зале.