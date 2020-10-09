также в разделеЭкономика
Кабмин выделил 570 миллионов на медицинский кислород для больниц 7
НКРЭКУ пожаловалась в ГБР на давление нардепов 8
Нафтогаз: Отопительный сезон под угрозой срыва в 50 населенных пунктах 12
Украина почти на четверть сократила экспорт электроэнергии 18
Пассажиропоток «Борисполя» упал до уровня 2009 года 11
Шевченко: У НБУ нет невыполненных обязательств перед МВФ 11
Украина и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве 34
В МВФ прокомментировали выговор Рожковой и Сологубу 61
Украинские семена получили доступ на рынок ЕС 23
Глава НБУ: Рожкова и Сологуб нарушили политику «единого голоса» 18
Ассоциация: До конца года хлеб подорожает на 15% 22
Вкладчикам банка «Аркада» выплатили уже 70 миллионов 19
ВТО прогнозирует падение мировой экономики в этом году на 4,8% 5
На покупку товаров для борьбы с COVID-19 потратили 6,7 миллиарда 8
СБУ хочет вернуть налоговые проверки на предприятиях 16
Глава Ощадбанка заболел COVID-19 31
ВБ: Восстановление украинской экономики будет умеренным 14
Международные резервы Украины сократились $2,5 миллиарда 28

Отмена отчислений Укрзализныцей земельного налога и платы в Государственный дорожный фонд позволило бы сэкономить и переправить на неотложные нужды отрасли значительные финансовые ресурсы. Об этом сказал председатель правления АО «Укрзализныця» Владимир Жмак, сообщили ForUm’у в пресс-службе компании.

«Компания платит 150 млн долларов в год за землю, где есть рельсы. Ни одна другая страна не облагает налогом землю под рельсы. Также Укрзализныця платит Государственному дорожному фонду акцизный сбор в размере 50 млн долларов, а это деньги, которые используются на ремонт дорог, а не рельсов», - подчеркнул он.

По словам руководителя компании, отменив эти налоги и сократив определенный перечень расходов, Укрзализныця может сэкономить 310 млн долларов и использовать их для приобретения новых локомотивов, вагонов и т.д., поскольку значительная часть подвижного состава построена в советское время.

«Нам нужно стараться зарабатывать деньги, не увеличивая тарифов и уменьшая наши расходы», - резюмировал Жмак.

Справка: Укрзализныця неоднократно призывала Верховную Раду Украины включить земли железнодорожного транспорта (кроме тех, которые облагаются налогом на общих основаниях), в состав земельных участков, не подлежащих налогообложению земельным налогом. Парламент на начало 2020 года зарегистрировал соответствующий законопроект, однако пока он не был рассмотрен в сессионном зале.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2842 грн.
11
Теги