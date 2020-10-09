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В финальный раунд выбора нового гендиректора Всемирной торговой организации (ВТО) вышли две претендентки: бывший управляющий директор Всемирного банка Нгози Оконджо-Ивеала и министр торговли Южной Кореи Ю Мен Хи.

Таким образом, ВТО впервые в истории возглавит женщина, пишет Интерфакс.

Председатель генсовета ВТО, представитель Новой Зеландии Дэвид Уокер и работавшие с ним координаторы объявили, что из пяти кандидатов были выбраны две женщины, которые получили самую широкую поддержку со стороны членов ВТО. Одна из них станет седьмым гендиректором организации, отмечается в сообщении ВТО.

«Наша цель по-прежнему заключается в том, чтобы поощрять и облегчать достижение консенсуса между членами и содействовать переходу от этого финального списка из двух кандидатов к принятию решения о назначении», - заявил Уокер.

Третий этап консультаций начнется 19 октября и продлится до 27 октября. Уокер отметил, что утвердить нового главу организации предстоит генеральному совету. Вероятно, это произойдет в первой половине ноября.

Оконджо-Ивеала была выдвинута кандидатом на пост главы ВТО от Нигерии. Ранее она работала министром финансов и министром иностранных дел этой страны. За 25 лет работы во Всемирном банке Оконджо-Ивеала занимала ряд высоких должностей, включая пост управляющего директора (вторая по важности позиция в банке). Также она дважды претендовала на пост президента ВБ.

Оконджо-Ивеала, которой сейчас 66 лет, является признанным экспертом по развивающимся рынкам. В настоящее время она возглавляет Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI).

Ю Мен Хи (53 года) стала первой женщиной, которая возглавила министерство торговли Южной Кореи. Она проработала в различных госучреждениях четверть века. Ю Мён Хи является специалистом по вопросам международной торговли, в частности, она принимала участие в ключевых для Южной Кореи торговых переговорах с США и Китаем.

Предыдущий гендиректор ВТО Роберту Азеведу покинул пост 31 августа, не доработав год до конца своего второго срока, официально - по личным причинам. Он возглавлял ВТО с сентября 2013 года, его второй четырехлетний срок начался в сентябре 2017 года.
ForUm

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