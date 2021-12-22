Россия в 2021 году продолжала отступать от обязательств, взятых ею при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО) в 2012 году, заявил Офис торгового представителя США.

«За прошедший год Россия продолжила развитие экономики по траектории, отходящей от руководящих принципов ВТО: отсутствие дискриминации, свободная торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция», - говорится в ежегодном докладе офиса Конгрессу о соблюдении Россией требований ВТО, передает Интерфакс.

В документе Россия обвиняется в ограничении импорта сельскохозяйственной продукции и политике импортозамещения, а также «принудительной локализации производства» в промышленности.

Соединенные Штаты выразили обеспокоенность действиями России и пообещали «использовать все надлежащие средства для решения этого вопроса и сохранения российских рынков открытыми для экспорта из США».