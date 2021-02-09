Глобальная пандемия коронавируса привела к падению мировой экономики на 32% в 2020 году.

Как передает Укринформ, об этом сообщил главный советник генерального директора Всемирной торговой организации Тим Йенд на форуме «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

«Пандемия коронавируса серьезно, драматично повлияла на мировую экономику и торговлю. Очевидно, что эти сферы сейчас являются очень нестабильными. Но с точки зрения глобальной торговли можно сказать, что она сократилась на 32%», - отметил эксперт.

По его словам, по анализу ВТО, во второй половине 2020 года наблюдаются тенденции к улучшению ситуации в глобальной торговле.

Йенд акцентировал внимание на важности мировой торговли как инструмента выхода из экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19, которая также должна стимулировать распространение вакцин в мире.