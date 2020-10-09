Два немецких депутата призывают Европейскую комиссию открыть дело против собственной страны за экспорт обедненного урана в Россию, что, вероятно, противоречит законодательству ЕС.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на издание EURACTIV.

Пресс-секретарь «зеленых» по ядерной политике Сильвия Коттинг-Вул и заместитель лидера парламентской группы этой партии Оливер Кришнер направили письмо еврокомиссару по экономическим вопросам Валдису Домбровскису и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю. В письме говорится, что Германия нарушает постановление ЕС о санкциях против России, введенное после аннексии Крыма.

Обвинение связано с экспортом обедненного урана из компании URENCO в Гронау, Вестфалия, в Россию.

Вывоз ядерных отходов за рубеж запрещен немецким законодательством, но ответственное Федеральное управление экономики и экспортного контроля (BAFA) классифицирует этот материал как перерабатываемый материал, который может быть использован повторно.

Однако, согласно юридическому заключению, подготовленному по заказу партии зеленых, именно это и составляет проблему: обедненный уран может быть переработан в снаряды, которые имеют особую проникающую силу из-за их высокой плотности.

Продажа России отходов, пригодных для использования в военных целях, является, таким образом, «несовместимой с законодательством ЕС», говорится в заключении эксперта по европейскому праву Бернхарда Вегенера из Университета Эрлангена / Нюрнберга.

ЕС в своем решении от 2014 года запретил продажу России так называемых товаров двойного назначения - товаров, которые не были в основном произведены для военных целей, но которые могут быть использованы для таких целей.

Письму депутатов предшествовали интенсивные исследования, поскольку политики пытались получить представление о работе BAFA по экспорту урана.

Агентство пришло к выводу, что это вещество найдет «исключительно гражданское конечное применение» в России, в соответствии с ответом министерства экономики в 2019 году.

Однако, по словам Вегенера, немецкие власти не имеют возможности проверить местонахождение или использование урана.

Грузы из Германии направлялись в российский город Новоуральск, один из так называемых «закрытых городов». Когда-то это было место производства советского ядерного оружия, и в городе до сих пор действуют особые правила секретности.