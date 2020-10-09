Офис президента не отменял приглашение принцу Уильяму и Кейт Мидлтон посетить Украину.

Об этом сообщает Украинская правда.

Как отмечается, украинское приглашение для семьи принца не было отменено, хотя информация о нем и исчезла с сайта президента.

«Эту фразу действительно пришлось удалить из-за нарушения определенных протокольных правил», - говорится в статье.

Приглашение остается в силе и рассматривается, убедили источники ЕвроПравды в Лондоне.

Напомним, украинский президент в ходе встречи передал принцу Уильяму и его жене приглашение посетить Украину. Британская сторона об этом приглашении знала заранее.