Офис президента не отменял приглашение принцу Уильяму и Кейт Мидлтон посетить Украину.
Об этом сообщает Украинская правда.
Как отмечается, украинское приглашение для семьи принца не было отменено, хотя информация о нем и исчезла с сайта президента.
«Эту фразу действительно пришлось удалить из-за нарушения определенных протокольных правил», - говорится в статье.
Приглашение остается в силе и рассматривается, убедили источники ЕвроПравды в Лондоне.
Напомним, украинский президент в ходе встречи передал принцу Уильяму и его жене приглашение посетить Украину. Британская сторона об этом приглашении знала заранее.
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