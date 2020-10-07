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В рамках официального визита в Великобританию президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой встретились с членами королевской семьи Великобритании, Герцогом Кембриджским принцем Уильямом и герцогиней  Кембриджской Кэтрин Миддлтон.

Это первая аудиенция Зеленского у членов королевской семьи.

Его Величество принц Уильям отметил важность официального визита президента Украины в Великобританию. Зеленский отметил теплый прием, который чувствует украинская делегация в Великобритании, и важность поддержки межчеловеческих контактов.

«Человеческие контакты всегда важнейшие для страны. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам», - сказал он.

Во время встречи состоялся обмен мнениями по ряду вопросов международной повестки дня, в частности в отношении экологических инициатив, а также двустороннего взаимодействия по вопросам медицинской реабилитации военнослужащих, гендерного и социального равенства, противодействия домашнему насилию.

Собеседники также обсудили необходимость тесной координации стран мира для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае ее разработки.

Зеленский пригласил Герцога Кембриджского и герцогиню Кембриджскую посетить Украину с визитом.
ForUm

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