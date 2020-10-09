По состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки. Всего зафиксировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев.
Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения.
В столичных больницах койки для больных COVID-19 заполнены уже на 70%, в Харькове – на 100%.
Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической опасности, связанной с распространением коронавируса.
В Украине обновили карантинные зоны, в красной – Канев и Сумы.
Украинцы смогут бесплатно делать тесты на коронавирус в частных лабораториях.
Председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.
Народным депутатом от партии «Голос» вместо Святослава Вакарчука должен стать Андрей Шараскин.
Названа причина смерти троих военных на Житомирщине.
При тушении пожара в районе села Болотенне Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ГЛОХ» «АМУР».
Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе ООН.
Верховный суд признал, что президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей.
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