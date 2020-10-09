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По состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки. Всего зафиксировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев. 

Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения.

В столичных больницах койки для больных COVID-19 заполнены уже на 70%,  в Харькове – на 100%.  

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