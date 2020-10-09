По состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 - это антирекорд количества новых больных в сутки. Всего зафиксировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев.

Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения.

В столичных больницах койки для больных COVID-19 заполнены уже на 70%, в Харькове – на 100%.

Румыния прекратила авиационное сообщение с Украиной из-за эпидемической опасности, связанной с распространением коронавируса.

В Украине обновили карантинные зоны, в красной – Канев и Сумы.

Украинцы смогут бесплатно делать тесты на коронавирус в частных лабораториях.

Председатель медицинского комитета Верховной Рады Михаил Радуцкий предлагает ввести в Украине карантин выходного дня и отправить на дистанционное обучение вузы и школы.

Народным депутатом от партии «Голос» вместо Святослава Вакарчука должен стать Андрей Шараскин.

Названа причина смерти троих военных на Житомирщине.

При тушении пожара в районе села Болотенне Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ГЛОХ» «АМУР».

Нобелевская премия мира 2020 года присуждена Всемирной продовольственной программе ООН.

Верховный суд признал, что президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей.