Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

«Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID», - сказал министр.

Он также отметил, что с весны втрое увеличилось количество кроватей для заболевших, но сейчас ситуация значительно хуже, чем в начале пандемии.

«С апреля мы увеличили количество кроватей - с 12 тысяч до 37, определили и обработали протоколы лечения», - заявил Степанов.