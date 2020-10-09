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Минздрав начал подготовку временных госпиталей для больных коронавирусом. Это связано с ростом новых случаев заражения.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает РБК-Украина.

«Уже сейчас мы начинаем подготовку к открытию временных госпиталей для больных COVID», - сказал министр.

Он также отметил, что с весны втрое увеличилось количество кроватей для заболевших, но сейчас ситуация значительно хуже, чем в начале пандемии.

«С апреля мы увеличили количество кроватей - с 12 тысяч до 37, определили и обработали протоколы лечения», - заявил Степанов.

 
ForUm

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