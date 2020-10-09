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Трое военных в Житомирской области погибли из-за отравления угарным газом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«8 октября в с. Новоивницкое Андрушевского района предварительно из-за отравления угарным газом (неисправность газового прибора) в квартире погибли 3 человека (военнослужащие в/ч А1912). Признаков пожара нет. Подразделения ГосЧС не привлекались», – сказано в сообщении.

Напомним, утром 8 октября в съемной квартире в с. Новоивницкое Андрушевского района обнаружили тела трех военных.
ForUm

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