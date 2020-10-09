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Сегодня, 9 октября, в 9:50 при тушении пожара в районе села Болотенне Станично-Луганского района на взрывном устройстве произошел подрыв пожарного автомобиля ГП «Станично-Луганское ГЛОХ» «АМУР», сообщает пресс-служба Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства.

В результате взрыва травмирован водитель пожарного автомобиля Дзюбенко В.С. 1985 года рождения, мастера леса Станично-Луганского лесничества Кравцова Р.И. 1978 года рождения и сотрудник ГосЧС.

Пострадавшие доставлены в Станично-Луганскую районную больницу. Пожарный автомобиль ремонту не подлежит.
ForUm

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