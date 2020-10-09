Украинцы смогут бесплатно делать тесты на коронавирус в частных лабораториях. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает 112 Украина.

«Предложено внести изменения в постановление Кабмина от 6 мая 2020 года №372, дополнительно выделив лабораторным центрам, которые принадлежат к сфере управления Минздрава, бюджетные средства в сумме 100 млн грн на закупку услуг по проведению лабораторных исследований тестирований на COVID-19 методом ПЦР в учреждениях здоровья, независимо от формы собственности», - сказал министр перед принятием решения.

По его словам, этим актом вводится, что частные лаборатории будут задействованы в процесс тестирования, чтобы это было бесплатно для граждан.

Позже Кабмин выделил 100 млн грн лабораторным центрам на тестирование.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения рассматривает возможность привлечения частных лабораторий к проведению тестирования на коронавирус за счет бюджета. Отмечалось, что сейчас тестирование в государственных лабораторных центрах обходится вдвое дешевле, чем в частных учреждениях.

По состоянию на 9:00 9 октября в Украине зафиксировано 5804 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. Всего зафиксировано 250 538 лабораторно подтвержденных случаев.