Народным депутатом от партии «Голос» вместо Святослава Вакарчука должен стать Андрей Шараскин. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу фракции «Голос».

«Андрей Шараскин присоединится к фракции «Голоса» в Раде. Андрей Шараскин (позывной «Богема») - доброволец, ученый, режиссер и актер. Сейчас он ожидает постановления ЦИК о признании избранным, чтобы подать документы и стать народным депутатом», - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что с начала августа 2014 года по январь 2016 Шараскин был участником российско-украинской войны. С 2016 года был заместителем командующего Украинской добровольческой армии по общественно-политическим вопросам. В 2019 году стал председателем Координационного совета добровольцев и волонтеров Национального форума «Трансформация Украины».

За участие в защите Донецкого аэропорта Шараскин получил орден «За мужество» III степени и отличие президента Украины - медаль «Участник антитеррористической операции». Также он имеет отличие министра обороны «Знак почета».

Как пояснил пресс-секретарь фракции Ярема Дух, сегодня истек последний день, когда Алина Свидерская должны были подать свои документы в Центральную избирательную комиссию, поэтому «автоматически заходит Шараскин». «Алина приняла решение оставаться в команде «Голоса», но не заходить в Раду», - пояснил Дух.

Напомним, 18 июня Верховная Рада отказалась прекращать депутатские полномочия депутата от партии «Голос» Святослава Вакарчука, который 11 июня объявил о сложении мандата.

После этого Вакарчук вышел из состава фракции «Голос».

11 марта съезд «Голоса» выбрал новой руководительницей партии Киру Рудык вместо Вакарчука.

26 июня на внеочередном съезде партии «Голос» делегаты приняли решение о прекращении депутатских полномочий Вакарчука.