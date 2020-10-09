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Верховный суд признал, что президент Украины обязан общаться на государственном языке при исполнении служебных обязанностей.

Как сообщается на странице суда в Facebook, лицо обратилось в суд с иском, в котором просило признать противоправным общение президента Украины 23 мая 2019 года на форуме интернет-деятелей iForum-2019 не на государственном языке и обязать его воздержаться от общения не на государственном языке на всей территории Украины при осуществлении полномочий.

Кассационный суд в составе Верховного суда отказал в удовлетворении заявленных истцом требований в полном объеме.

«Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая Палата ВС указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке. В то же время за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность», - пояснили в суде.

Учитывая изложенное, Большая Палата ВС закрыла производство по делу, поскольку заявленные истцом требования не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

С полным текстом постановления Большой Палаты Верховного Суда от 7 октября 2020 по делу №9901 / 393/19 (производства №11-26заи20) можно будет ознакомиться в Едином государственном реестре судебных решений http://www.reyestr.court.gov.ua .
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