В молодежной сборной Украины зафиксировано три случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил главный тренер команды Руслан Ротань, передает УНИАН

«Те, кто не сыграют и не помогут на данный момент - это Олег Билык, Владислав Бабогло, Богдан Вьюнник и Олег Очеретько. Эти ребята нам не помогут. У троих обнаружили COVID-19, они уже на самоизоляции. А Очеретько жил вместе с Вьюнником, поэтому по правилам он также должен уйти на самоизоляцию. Тяжело сказать, где они подхватили коронавирус. Скорее всего, все началось с клубов», - сказал Ротань.

Билык и Бабогло представляют «Александрию», Вьюнник - «Шахтер», а Очеретько принадлежит «горнякам», но выступает на правах аренды за «Мариуполь».

Ротань не будет заявлять новых футболистов. 9 октября сборная сыграет дома с Румынией, а 13-го - на выезде с Северной Ирландией в квалификации чемпионата Европы U-21.