Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Киевской области деятельность «подразделения» международного наркосиндиката известного как «Химпром», сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что после ликвидации СБУ в 2019 году большинства структур и нарколабораторий «Химпрома», организаторы наркосиндиката, которые находятся за рубежом, решили работать в Украине через «обособленные подразделения». Они действуют независимо друг от друга, что затрудняет их разоблачение.

8 октября правоохранители провели 9 санкционированных обысков в Киеве и Киевской области, во время которых обнаружили лабораторию «Химпрома» по изготовлению психотропного вещества PVP, склады хранения готовой продукции, а также колл-центры, которые принимали и обрабатывали заказ по продаже психотропных веществ. По предварительным оценкам, сотрудники СБ Украины изъяли из незаконного оборота более 50 кг психотропного вещества PVP, почти 10 кг психотропа амфетамин, более 500 литров прекурсоров и оборудование для изготовления наркотиков. Стоимость изъятых наркотиков по ценам черного рынка составляет более 30 млн гривен.

Кроме того, выявлено 5 единиц огнестрельного оружия, более 150 патронов к ним, 9 поддельных водительских удостоверений, а также документальные материалы, свидетельствующие о причастности одного из организаторов указанной противоправной деятельности к кадровом составу так называемой «МГБ ДНР».

Сейчас двое участников наркогруппировки, которые изготавливали психотропы, задержаны согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия в отношении более 100 человек - операторов колл-центров.

Служба безопасности Украины, в рамках уголовного производства ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжает документирование транснациональной организованной преступной группировки «Химпром».