Под процессуальным руководством Белоцерковской местной прокуратуры сообщено о подозрении сотруднице районного суда по факту приобретения, хранения и незаконного сбыта особо опасного наркотического средства, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что в августе текущего года предприимчивая женщина приобрела почти 13 граммов каннабиса, который, в дальнейшем, имея доступ к месту содержания обвиняемых, сбыла одному из подсудимых путем прямой передачи из рук в руки.

Сейчас фигурантке производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.