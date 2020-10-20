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Под процессуальным руководством Белоцерковской местной прокуратуры сообщено о подозрении сотруднице районного суда по факту приобретения, хранения и незаконного сбыта особо опасного наркотического средства, сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Установлено, что в августе текущего года предприимчивая женщина приобрела почти 13 граммов каннабиса, который, в дальнейшем, имея доступ к месту содержания обвиняемых, сбыла одному из подсудимых путем прямой передачи из рук в руки.

Сейчас фигурантке производства сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 УК Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
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