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По состоянию на утро 9 октября в мире зарегистрировано 36 753 910 случаев коронавируса, в частности 1 066 856 летальных исходов и 27 667 554 случаев выздоровления.

Об этом свидетельствуют данные Worldometer, сообщает Укринформ.

За новые сутки было зафиксировано еще 15 077 случаев и 444 новых смертей. В частности 5 728 и 5 300 новых случаев в Бельгиии и Мексике соответственно. 

Наибольшее количество новых смертей зарегистрировано в Мексике — 370. В США в настоящее время зафиксировали 7 833 763 случаев, в Индии 6 906 151, а в Бразилии 5 029 539 случаев коронавируса.

 
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