Украина в январе-сентябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократила экспорт электроэнергии на 23,5% - до 3,45 миллиарда кВт-ч, сообщает пресс-служба Укрэнерго.

«Суммарный экспорт электроэнергии за 9 месяцев 2020 превысил импорт в 1,8 раза и составил 3,45 миллиарда кВт-ч. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, общий экспорт электроэнергии пока остается на 23,5% ниже показателей прошлого года (за 9 месяцев 2019 года - 4,51 миллиарда кВт-ч).

Отмечается, что импорт электроэнергии в Украину за 9 месяцев составил 1,87 миллиарда кВт-ч, и растет за счет увеличения импорта в торговую зону «острова Бурштынской ТЭС». Импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины из Беларуси не осуществлялся с мая, а из России - с апреля 2020 года.