также в разделеЭкономика
Пассажиропоток «Борисполя» упал до уровня 2009 года 11
Шевченко: У НБУ нет невыполненных обязательств перед МВФ 11
Украина и Великобритания подписали соглашение о стратегическом партнерстве 34
В МВФ прокомментировали выговор Рожковой и Сологубу 61
Украинские семена получили доступ на рынок ЕС 23
Глава НБУ: Рожкова и Сологуб нарушили политику «единого голоса» 18
Ассоциация: До конца года хлеб подорожает на 15% 22
Вкладчикам банка «Аркада» выплатили уже 70 миллионов 19
ВТО прогнозирует падение мировой экономики в этом году на 4,8% 5
На покупку товаров для борьбы с COVID-19 потратили 6,7 миллиарда 8
СБУ хочет вернуть налоговые проверки на предприятиях 16
Глава Ощадбанка заболел COVID-19 31
ВБ: Восстановление украинской экономики будет умеренным 14
Международные резервы Украины сократились $2,5 миллиарда 28
Украина и ЕС подписали соглашения на €60 миллионов 32
Гетманцев о скандале в НБУ: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций 21
Сологуб: Дико получить выговор за профессиональные коммуникации 16
Рожкова рассказала, за что ей и Сологубу объявили выговор 35

Украина в январе-сентябре 2020 года, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сократила экспорт электроэнергии на 23,5% - до 3,45 миллиарда кВт-ч, сообщает пресс-служба Укрэнерго.

«Суммарный экспорт электроэнергии за 9 месяцев 2020 превысил импорт в 1,8 раза и составил 3,45 миллиарда кВт-ч. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, общий экспорт электроэнергии пока остается на 23,5% ниже показателей прошлого года (за 9 месяцев 2019 года - 4,51 миллиарда кВт-ч).

Отмечается, что импорт электроэнергии в Украину за 9 месяцев составил 1,87 миллиарда кВт-ч, и растет за счет увеличения импорта в торговую зону «острова Бурштынской ТЭС». Импорт электроэнергии в торговую зону ОЭС Украины из Беларуси не осуществлялся с мая, а из России - с апреля 2020 года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги