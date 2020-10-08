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Человек способен на преодоление греховных страстей только вместе с Богом.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге на канале «Витражи».

«Прежде всего нужно понять простую истину: Без Бога мы все ничего хорошего не можем сделать. Внутреннее беспокойство, неудовлетворенность собой при стремлении жить духовной жизнью вполне естественно, хочется ведь своими силами все в себе изменить к лучшему и убедиться, что получается так, как надо. Нет, только своими силами нам свои греховные привычки не одолеть.

При этом реальном взгляде на свое состояние, надо не забывать - душой можно обновиться, если работать над ней не одному, но вдвоем, с Богом», - объяснил владыка.

 

По его словам, Бог и человек совместно работают над изменением души личности.

«Человек делает все, что может, устремляясь к выполнению заповедей Божьих, а Господь Своей благодатью доводит начатое до возможного предела. Совершается это обновление души одновременно: Бог и человек работают над усовершенствованием личности, потому что Бог любит Свое создание, а человек любит Творца и хочет выполнить Его заповеди.

Когда каждый это поймет и примет, станет стараться в полную меру сил, тогда унывать и ужасаться ему и в голову не придет, ведь впереди дел много предстоит», - подчеркнул митрополит Антоний.
ForUm

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