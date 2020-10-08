Вчера, 7 октября, во время следственных действий фигурант уголовного производства ранил ножом сотрудника криминальной полиции Краматорска, который находился в служебной командировке в Каменском, сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Полицейские Краматорского отделения полиции проводили следственные мероприятия в рамках уголовного производства, открытого по факту мошенничества. Для сбора доказательств правоохранители прибыли к месту учебы 18-летнего юноши. При попытке получить от него объяснения парень неожиданно набросился на одного из стражей порядка с ножом, а затем начал убегать от полицейских. В результате оперативник получил проникающее ранение в живот. В тяжелом состоянии его доставили в больницу и прооперировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

На задержание нападавшего был ориентирован личный состав полиции города и области.

В результате спецназовцы полка полиции особого назначения совместно с оперативными сотрудниками города и области задержали парня, когда родственники пытались вывезти его за пределы Днепропетровской области.

Сейчас он задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По согласованию с местной прокуратурой нападающему сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение.