также в разделеРелигия
Митрополит Элладской Церкви в письме членам Синода объяснил, почему нельзя принимать поспешные решения по «украинскому вопросу» 14
Во Львове греко-католики обсудили возможность «евхаристии примирения» с ПЦУ 17
В Церкви объяснили, почему ПЦУ является неканонической, а хиротонии ее священников – незаконными 12
Украинцы в соцсетях выступают против эвтаназии, называя ее убийством, которое нельзя узаконивать 24
В УПЦ рассказали об отношениях с новой властью 9
Патриарх Кирилл рассказал, почему Церковь стремится к единству 22
В УПЦ назвали, кто заинтересован в ослаблении мирового Православия 15
В УПЦ заметили, что у Патриарха Варфоломея складываются напряженные отношения с Предстоятелями Поместных Церквей 34
В Киев прибудет уникальная грузинская святыня 39
В сети доступно издание об истории праздника Покрова Богородицы 23
В Запорожье 13 октября верующие УПЦ пройдут крестным ходом с иконой апостола Андрея Первозванного 17
Священник УПЦ заявил, что дело, которое против него возбудила СБУ, было заказом ПЦУ 20
Митрополит УПЦ считает, что профессионализм юристов - залог демократических реформ 12
В Бердянске верующие УПЦ прошли крестным ходом с 13 иконами Богородицы 18
В УПЦ отметили, что 99, 9% из тех, кто раскаивается в грехе аборта - женщины, а не мужчины 20
На Запорожье в рамках экологической акции УПЦ утилизировала 273 кг батареек 12
В Киеве при всех женских консультациях создадут кабинеты доабортного консультирования – конференция в Голосеевском монастыре 30
В Голосеевском монастыре на конференции дали оценку явлению «чайлдфри» 16

В Каменское Днепропетровской области 11 октября прибудет чудотворная икона Божией Матери «Призри на смирение» из киевского Свято-Введенского монастыря.

Фото: sobitie.com.ua

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на sobitie.com.ua, об этом рассказал архидиакон Макарий (Тарасов), секретарь Каменской епархии Украинской Православной Церкви.

Встреча образа состоится в 17.00 на проспекте Свободы. Затем в сопровождении всего духовенства Каменской епархии и верующих святыня проследует крестным ходом в направлении Свято-Николаевского кафедрального собора. 

Крестный ход по традиции будет сопровождаться остановками с чтениями Святого Евангелия, совершением молебных прошений о благополучии жителей города и верующих епархии, призыванием помощи Божией для наступления мира в Украине. У памятного знака погибшим в противостоянии на Востоке Украины будет совершена заупокойная лития. 

Образ будет находиться в Свято-Николаевском кафедральном соборе до 20 октября. Духовенством епархии ежедневно будут совершаться уставные богослужения, в 13.00 перед образом будут служиться молебны с чтением акафиста и освящением воды.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1824 грн.
12
Теги