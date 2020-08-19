В Каменском полиция задержала водителя, который совершил наезд на трех пешеходов.
В результате ДТП погибла 4-летняя девочка, еще две женщины получили телесные повреждения, сообщили в полиции Днепропетровской области.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 18 августа около 20:30. Как предварительно установили следователи, водитель автомобиля «Mitsubishi Galant» двигался по левой полосе по пр. Свободы. Во время движения он совершил наезд на трех человек, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил смертельную травму и скончался в больнице. 50-летнюю женщину госпитализировали в медицинское учреждение, а 31-летняя женщина получила легкие телесные повреждения.
26-летнего водителя задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.
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