Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Леонид Кравчук рассказал, что поиски кандидатуры на должность его первого заместителя продолжаются, и есть люди, которые предлагают свою помощь. Об этом он сказал в комментарии Суспільному.

Как рассказал Кравчук, должность его первого заместителя в делегации ТКГ ввели для того, чтобы усилить коммуникации с жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. По мнению Кравчука, ее и должен занять человек с Донбасса.

«Хотелось бы действенного, спокойного и взвешенного человека. Чтобы он не думала, что один человек может сделать все, переиначить то, что уже сделано или законы Украины. Чтобы он руководствовался возможностями, а не желаниями. И был знающим Донбасс. Это самое главное. Знает ситуацию там и может соответственно действовать и помогать», - пояснил Кравчук.

По его словам, также претендент на должность заместителя председателя ТКГ перед назначением должен представить план своей деятельности.

«Человек должен предоставить соответствующий план пошаговой работы. Тогда можно будет говорить о назначении его на должность. Потому что речь идет о конкретной должности с конкретными обязанностями. Но сейчас, чтобы этот вопрос был «горячим», чтобы немедленно нужно было принимать кадровое решение, я не вижу», - сказал он.

Кравчук объяснил, что сейчас есть люди, которые предлагают ему свою помощь, однако не высказывают желания быть в делегации.

«Есть люди, которые звонят мне, думаю, что и не только мне. Люди, которые работали на Донбассе, которые знают специфику, говорят о возможности использования их опыта. Пока они не говорят о том, что хотели бы стать членом делегации, но они говорят о своих возможностях. Пока это такая широкая платформа поисков», - отметил он.

Кравчук добавил, что будет принимать непосредственное участие в процессе назначения своего заместителя.

Как сообщал ForUm, 29 сентября комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства по результатам заседания решил обратиться к президенту Владимиру Зеленскому и рекомендовать уволить первого заместителя главы делегации Украины в ТКГ Витольда Фокина.

На заседании 29 сентября Комитет заслушал Фокина. Он заявил, что не видит никакого подтверждения того, что на Донбассе ведется война между Украиной и Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым Фокин выведен из состава делегации Украины в ТКГ и освобожден от исполнения обязанностей первого заместителя главы делегации.