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В следующем году планируют открыть Киевский городской детский кардиологический центр, сообщили  ForUm’у в пресс-службе городского головы.

Его создадут на базе Научно-практического медицинского центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

«В начале сентября Киевсовет поддержал очень важное решение для сохранения тысяч жизней маленьких киевлян – о создании Киевского городского детского кардиологического центра. До этого в Киеве не было такого профильного заведения», - сказал Кличко после осмотра базы для создания центра.

Он отметил, что основное заведение, где можно сегодня получить такую ​​специализированную помощь – Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины.

Около 15% пациентов Центра составляют киевляне, и за последние годы наблюдается ежегодное увеличение обращений. Только в 2019 году среди всех пациентов Центра почти 30% были киевлянами – более 12 тысяч человек.

В Центре консультируют новорожденных, детей дошкольного и школьного возраста с врожденными и приобретенными пороками сердца и, в случае необходимости, проводят кардиохирургические операции. Кроме того, беременным женщинам проводят диагностические ультразвуковые обследования плода с подозрением на врожденный порок сердца.

Городской детский кардиологический центр будет размещен в новом корпусе на четыре этажа рядом с Научно-практическим медицинским центром детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины. Сейчас завершают строительство корпуса, и уже в следующем году детский кардиоцентр начнет свою работу.
ForUm

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