В Киевсовет по списку БЮТ баллотируется жена скандального экс-главы ГФС Романа Насирова Екатерина Глимбовская. Она возглавила список «Батькивщины» в Святошинском районе (11 округ).

Екатерина Глимбовская является дочерью известного строительного магната Александра Глимбовского, владельца корпорации «Альтис-Холдинг».

Примечательно, что два года назад Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного присвоения средств, которые были выделены на выполнение реконструкции Почтовой площади.

По мнению следствия, заказчик работ – КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» совместно с подрядчиками, которые входят в строительную группу «Альтис-Холдинг», могли присвоить порядка 10,6 млн гривен. Для этого могли быть использованы предприятия с признаками фиктивности, а коррупционной схеме покровительствовали правоохранительные органы. Досудебное расследование продлено до марта 2021 года.

Глимбовская - не единственный кандидат в БЮТ, к которой у киевлян могут быть вопросы. Так, в первой пятерке от этой партии в горсовет идёт Денис Москаль, активно продвигающий строительство в сквере имени Чкалова, против которого выступают киевляне.