также в разделеПолитика
Захарченко инициировал общественный контроль над урегулированием на Донбассе 22
Марчевский: Переговоры Медведчука с Путиным – величайшая степень патриотизма 15
Зеленский в Великобритании почтили память невинных жертв 13
Суслов: Несмотря на политические преследования, Медведчук продолжает договариваться о мире на Донбассе 27
Слободчук: Чем сильнее Зеленский будет становиться похожим на Порошенко, тем больше избирателей уйдут к оппозиции 67
Нардеп Поляков подал запрос в НАПК по коллеге из «Голоса» Юрчишину 38
Эксперт: Конституционный суд сознательно превращают в поле политической борьбы 12
Эксперт: Конституционный суд пытаются заблокировать агенты иностранного влияния 22
Посольство Азербайджана возмутилось призывом Кивы помогать Армении 32
К проекту бюджета-2021 подали более 5 тысяч поправок 10
Зеленский пригласил принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Украину 17
Рабинович: Мирный план Медведчука лежит на столе 55
Еще один комитет ВР рекомендовал создать ВСК по «вагнеровцам» 14
Кацман: Медведчук продолжает искать пути достижения мира на Донбассе 34
Разумков: Перенос местных выборов невозможен 12
Загородний: Кравчук в ТКГ выполняет роль ширмы, чтобы заполнить паузу, и он об этом знает 174
Путин и Медведчук обсудили возможность восстановления украинско-российских отношений и отмены санкций для украинских производителей 78
Путин выразил благодарность Медведчуку и его партии от имени российского народа за празднование 75-летия Победы над нацизмом 18

В Киевсовет по списку БЮТ баллотируется жена скандального экс-главы ГФС Романа Насирова Екатерина Глимбовская. Она возглавила список «Батькивщины» в Святошинском районе (11 округ).

Екатерина Глимбовская является дочерью известного строительного магната Александра Глимбовского, владельца корпорации «Альтис-Холдинг».

Примечательно, что два года назад Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по факту возможного присвоения средств, которые были выделены на выполнение реконструкции Почтовой площади.

По мнению следствия, заказчик работ – КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» совместно с подрядчиками, которые входят в строительную группу «Альтис-Холдинг», могли присвоить порядка 10,6 млн гривен. Для этого могли быть использованы предприятия с признаками фиктивности, а коррупционной схеме покровительствовали правоохранительные органы. Досудебное расследование продлено до марта 2021 года.

Глимбовская - не единственный кандидат в БЮТ, к которой у киевлян могут быть вопросы. Так, в первой пятерке от этой партии в горсовет идёт Денис Москаль, активно продвигающий строительство в сквере имени Чкалова, против которого выступают киевляне.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги