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Министерство культуры и информационной политики вносит памятник архитектуры «Летающую тарелку» на Лыбедской площади в Киеве в реестр памятников архитектуры.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

«На Лыбедской есть «Летающая тарелка» - фантастический проект архитектора Флориана Юрьева. Уже давно она стала лакомым кусочком для застройщиков, планы которых были нацелены, очевидно, не на сохранение одного из символов Киева. Наконец экспертным советом МКИП мы вносим «тарелочку» в перечень реестра памятников архитектуры и монументального искусства», - написал он в Facebook.

Министр подчеркнул, что это важно, поскольку здание является уникальным по своему архитектурному решению: «продуманные акустические эффекты и планирования первого уровня делают его одним из немногих таких зданий в столице. После реставрации здание может стать современным концертным залом».

«Объект в тренде эпохи мирового модернизма того времени. Представьте, вызов бросил Флориан Юрьев для советского периода. Это был прорыв», - подчеркнул министр.

Ткаченко «передал эстафету» Киевской городской государственной администрации и мэру Виталию Кличко.

«Вам необходимо внести «тарелку» в список вновь открытых памятников объектов культурного наследия для того, чтобы мы могли завершить процесс внесения ее в государственный реестр памятников местного значения. Зачем? Чтобы защитить прекрасный архитектурный объект от «несчастных случаев». А вдруг кому-то захочется освободить место под торговый центр. У вас на это 5 дней», - резюмировал министр.
ForUm

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