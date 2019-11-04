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Печерское управление полиции ГУ НПУ в городе Киеве искусственно затягивает расследование дела (криминальное производство № 12017100060000984) об умышленном разрушении памятника архитектуры по адресу Станиславского, 3.

Как сообщил источник в прокуратуре Киева, «по данному уголовному делу активные следственные действия фактически не проводятся».

Напомним, что эта история началась с того, что с фасада старинного дома (так называемого «доходного дома»), возведенного в 1909 году на месте бывшей усадьбы Меринга, исчезла охранная табличка, а сам дом исчез из реестра объектов исторического наследия Киева.

«Обкатанная схема выведения исторических зданий из-под защиты государства позволила одной проектно-строительной банде снести часть подпорной стены, оборудовать отдельный вход в подвальное помещение, выбить ниши в капитальных стенах здания, создав не иллюзорную угрозу его обрушения», отметил источник.

По его словам, «полиция обязана была выяснить, как организаторам разрушения удалось реализовать свои планы и даже сдать помещение на Станиславского 3 в эксплуатацию под кафе, с «документами», оформленными по несуществующему адресу - улица Городецкого 12/2/3».

«Фантастика? Нет. Еще одна банальная коррупционная история, которая не красит реформированную полицию», – подчеркнул источник в прокуратуре.
ForUm

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