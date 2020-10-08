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В Киеве за сутки обнаружили еще 422 больных коронавирусом. 11 человек умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«Количество больных коронавирусом в Киеве не уменьшается. За минувшие сутки вирус обнаружили у 422 человек. 11 больных умерли. В общем коронавирус унес жизни 453 киевлян. На сегодня в столице уже 25 896 подтвержденных случаев заболевания COVID-19», - сообщил Кличко.

В больницы столицы попали 36 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 222 человека. Всего коронавирус преодолели 9116 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе - 107, в Оболонском - 52 и 51 случай в Днепровском районе», - отметил мэр.

Как сообщал ForUm, по состоянию на утро 8 октября лабораторно подтверждены 244 734 случая COVID-19, за сутки – 5397 новых.
ForUm

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