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Мэр столицы Кыргызстана Бишкека Азиз Суракматов, подавший в отставку два дня назад на фоне митингов и акций протеста, вернулся на свой пост, сообщила Интерфаксу его советник Гуля Алмамбетова.

«Мэр Бишкека прислушался к призыву горожан и вернулся», - сообщила Алмамбетова.

По ее словам, возле мэрии Бишкека собралось более 500 граждан, которые призвали вернуться Суракматова к своим обязанностям.

6 октября мэр Бишкека Суракматов написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как здание городской администрации захватили манифестанты. «Народным мэром» тогда был объявлен Жоошбек Коеналиев.

7 октября в столице Кыргызстана вновь сменился мэр, временно исполнял обязанности градоначальника первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.
ForUm

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