В связи с тем, что в составе национальной сборной Украины остался один здоровый голкипер, тренерский штаб сине-желтых принял решение внести в заявку на товарищескую игру с Францией ассистента главного тренера Александра Шовковского, сообщила Украинская ассоциация футбола со ссылкой на пресс-секретаря национальной сборной.

Отмечается, что регламент УЕФА позволяет включать в список участников матча в том числе игроков, которые не имеют профессионального контракта ни с одним клубом, но при этом являются гражданами той страны, которую представляет сборная.

Александр Шовковский завершил профессиональную карьеру игрока в декабре 2016 года, однако поддерживает себя в хорошей физической форме, постоянно проводя индивидуальные тренировки.

Тренерский штаб сборной Украины подчеркивает, что не рассматривает Шовковского как обязательного участника сегодняшнего поединка. Выход Александра на поле может стать возможным только в том случае, если ПЦР-тест вратаря команды Георгия Бущана, который вместе с другими игроками сборной сдавал его сегодня утром, окажется положительным или он получит повреждения во время матча, который сделает невозможным его дальнейшее участие в игре.

Результаты сегодняшних контрольных тестов на коронавирус ожидаются около 16:00 по Киеву.

Напомним, вратари сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив получили положительные результаты тестов на коронавирус. Таким образом, на товарищеский матч против Франции в заявке остается только один вратарь - динамовец Георгий Бущан.

Товарищеский матч Франция - Украина начнется на «Стад де Франс» в Сен-Дени 7 октября в 22:10 по киевскому времени. 10 и 13 октября команда встретится в Киеве с Германией и Испанией в матчах Лиги наций.