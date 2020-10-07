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Ассистент главного тренера национальной сборной Украины по футболу Александр Шовковский прокомментировал вызов на товарищеский матч с Францией.

В связи с тем, что в составе нашей команды остался один здоровый голкипер, Шоковского внесли в заявку на игру. Впрочем, он уверен, что ему не придется выходить на поле, сообщает пресс-служба УАФ.

«Все это выглядит, наверное, немного сенсационно. Но ситуация могла бы быть смешной, если бы не была на самом деле такой досадной для команды. Трое вратарей сдали положительные тесты на коронавирус... Меня включили в заявку на матч с Францией. Я свою физическую форму поддерживаю всегда, но уверен, что Георгий Бущан свинью не подложит, и выходить на поле мне не придется. А Андрей Пятов все-таки с нами, пусть и не физически. У меня его вратарские перчатки. Именно их я надел вчера на тренировке. Свою карьеру я завершил в конце 2016 года. После того в 2017-м сыграл на турнире легенд в Казахстане. Это был последний раз, когда я надевал свои перчатки. В январе 2018 года прооперировал пальцы на правой руке - у меня были разорваны сухожилия. После этого, в принципе, перчатки не надевал», - сказал Шовковский.

Матч Франция - Украина пройдет 7 октября. 
ForUm

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