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Мировая экономика в 2020 году в связи с негативным экономическим влиянием пандемии коронавируса сократится на 4,8%, но уже в 2021 году вырастет на 4,9%.

Об этом сообщила пресс-служба Всемирной торговой организации (ВТО) на своем сайте, передает УНИАН.

Больше всего в 2020 году сократятся экономики в Южной и Центральной Америках – на 7,5% и в Европе – на 7,3%.

Наименьшее падение ВВП организация прогнозирует в Азии – на 2,4%.

Также ВТО прогнозирует, что мировая торговля по итогам этого года сократится на 9,2%, а в 2021 году вырастет на 7,2%.

В частности, наибольшее сокращение экспорта в 2020 году произойдет в странах Северной Америки – на 14,7% и Европы – на 11,7%.

Наибольшее падение импорта будет наблюдаться в странах Южной и Центральной Америк – на 13,5% и Европы – на 10,3%.

В апреле ВТО прогнозировала падение мировой торговли на 13-32% в 2020 году.
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