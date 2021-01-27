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Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста мирового валового внутреннего продукта в 2021 году на 0,3 процентных пункта - до 5,5% с ранее прогнозируемых 5,2%.

Об этом сообщается в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook Update), опубликованном на официальном сайте МВФ, передает УНИАН.

В обзоре отмечается, что пересмотр прогноза мирового ВВП отражает ожидания усиления экономической активности в связи с началом вакцинации и дополнительной политической поддержки в нескольких крупных странах. При этом МВФ отмечает сохранение неопределенности в результате второй волны пандемии в конце 2020 года, появления новых штаммов вируса, возобновления карантина в ряде стран.

В частности, по обновленному прогнозу МВФ, экономика стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2021 году вырастет на 6,3% (предыдущий прогноз - 6%), в 2022 году - на 5%.

Прогноз по росту ВВП развитых стран в 2021 году улучшен на 0,4 п.п. - до 4,3%. В 2022 году ожидается рост на 3,1%.

Оценка роста экономики стран еврозоны, напротив, снижена - до 4,2% с 5,2%, в 2022 году ожидается рост на 3,6%.
ForUm

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