также в разделеЭкономика
Вкладчикам банка «Аркада» выплатили уже 70 миллионов 15
ВТО прогнозирует падение мировой экономики в этом году на 4,8% 5
На покупку товаров для борьбы с COVID-19 потратили 6,7 миллиарда 6
Глава Ощадбанка заболел COVID-19 30
ВБ: Восстановление украинской экономики будет умеренным 11
Международные резервы Украины сократились $2,5 миллиарда 27
Украина и ЕС подписали соглашения на €60 миллионов 32
Гетманцев о скандале в НБУ: Чего обижаться на выговор за прямое нарушение инструкций 20
Сологуб: Дико получить выговор за профессиональные коммуникации 16
Рожкова рассказала, за что ей и Сологубу объявили выговор 34
Совет НБУ объявил недоверие и выговор Рожковой и Сологубу 115
«Нафтогаз» может начать экспорт газа в ЕС 44
Украинские банки выдали доступных кредитов уже на 9 миллиардов 8
В Украине разрешили открывать счета с паспортом в приложении «Дия» 13
Шмыгаль: Украина не сможет выплачивать пенсии через 15 лет 58
Фонд госимущества уволил руководителя ОГХК Дэвиса 42
Молдова будет хранить запасы газа в Украине 14
Торгпред: Экспорт вернулся на докризисный уровень 11

Служба безопасности Украины обратится с письмом в комитет ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики с требованием рассмотреть вопрос о возобновлении налоговых проверок.

Об этом сказал на брифинге начальник управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк, сообщает Укринформ.

«СБУ сегодня будет обращаться с письмом в комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады с целью решения вопроса изменений в законодательство и предоставления разрешения на проведение налоговых проверок», - сказал Витюк.

Он отметил, что в связи с карантином такие проверки были прекращены. В частности, срочность обусловлена ​​тем, что Служба безопасности Украины прекратила работу масштабного конвертационного центра, который за время своей работы организовал оборот средств на более чем 15 миллиардов гривень. С его помощью тысячи предприятий, в частности государственных и коммунальных, уклонялись от уплаты налогов в особо крупных размерах.

По словам Витюка, все эти предприятия, которых около тысячи, воспользовались услугами указанного конвертационного центра с целью уклонения от уплаты налогов и с целью хищения бюджетных государственных средств.

«Для того, чтобы довести до логического завершения и вернуть средства в бюджет, необходимо проведение налоговых проверок, которые сейчас запрещены», - пояснил он.

Витюк подчеркнул, что благодаря взаимодействию с Государственной налоговой службой значительная часть этих предприятий уже прекратила свою деятельность. А относительно тех, которые еще функционируют, налоговая срочно принимает меры для прекращения их деятельности, добавил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3061 грн.
11
Теги