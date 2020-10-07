Во вторник, 6 октября, оперативники управления стратегических расследований в Харьковской области, следователи областного управления полиции совместно с военной прокуратурой Харьковского гарнизона и СБУ задержали заместителя начальника штаба одной из воинских частей, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

В служебном кабинете заместителя начальника штаба воинской части правоохранители изъяли 15 тыс. гривен неправомерной выгоды.

За указанную сумму майор ВСУ пообещал посодействовать в продлении контракта и решить вопрос о назначении на должность военнослужащего.

Сейчас военный задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

За вымогательство и получение неправомерной выгоды майору ВСУ может грозить лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.