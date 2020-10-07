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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что перенос местных выборов невозможен, сообщили ForUm’у в пресс-службе ВР.

«Перенос местных выборов в моем понимании, как председателя Верховной Рады Украины, невозможен, потому что законных оснований для изменения даты проведения выборов нет», - пояснил он.

«Выборы должны состояться «при любой погоде» 25 октября 2020, как это и запланировано, так как все процессы запущены», - отметил Разумков.

Председатель Верховной Рады отметил, что единственным исключением может стать указ президента Украины о введении чрезвычайного или военного положения после решения СНБО. «Следующим шагом Верховная Рада или одобряет, или не одобряет такое предложение о переносе выборов. Надеемся, оснований для этого не будет», - подчеркнул политик. По его словам, на сейчас таких инициатив в Верховную Раду не поступало.

Разумков, отвечая на вопрос журналистов, отметил, что введение чрезвычайного положения может быть только на 30 или 60 дней, выборы могут быть отсрочены на это время. «Отменить проведение выборов нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции», - подчеркнул председатель парламента и подчеркнул, что надо делать так, чтобы была возможность провести выборы на всей территории государства.

Председатель Верховной Рады также отметил, что Верховная Рада сделала все для того, чтобы выборы состоялись. «Мы будем наблюдать за выборами и постараемся сделать их абсолютно прозрачными, честными и, как и другие органы, в рамках своих обязанностей выполнять эту функцию», - подчеркнул Разумков.
ForUm

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