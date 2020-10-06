также в разделеОбщество
Из-за коронавируса на больничном находятся 22 нардепа 9
Дело Шеремета: суд оставил Антоненко под стражей 13
Госэкоинспекция судится с бизнесменом, который много лет незаконно добывает песок 12
Вкусно и безопасно: где в Киеве заказать суши 20
Король Таиланда помиловал 16 украинцев 19
Кулеба: Мы не против размещения британских десантников в Украине 36
В МВД зафиксирован очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 8
Пограничники задержали россиянина, находившегося в розыске 12 лет 14
Румыния ввела 14-дневный карантин для украинских туристов 16
Украина может получить вакцину от COVID-19 во второй половине 2021 года 40
В Харькове простились с погибшими под Чугуевом курсантами 495
14 октября в Киеве состоится «Марш УПА 2020» 18
Минздрав будет предлагать усилить карантин при заполнении больниц на 60% 29
5 октября. Картина дня 28
НАБУ вызывает Вовка и трех судей ОАСК на следственные действия 17
Платные камеры в СИЗО заработали первый миллион 17
СБУ блокировала контрабанду тяжелых наркотиков на оккупированный Донбасс 18
Министр культуры прокомментировал скандальный концерт Поляковой 149

Состоялась пленарная сессия 22-го саммита Украина-Европейский Союз при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Зеленский заявил, что европейские партнеры заверили в отсутствии угроз для безвизового режима для граждан Украины.

В рамках саммита вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала три соглашения с Европейской Комиссией на общую сумму в 60 млн евро

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора «Укроборонпрома», уволив с этой должности Айвараса Абрамовичуса.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента), прошедших 4 октября, недействительными.

Ранее здание, где работают президент и парламент Кыргызстана, захватили протестующие, несогласные с результатами парламентских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии прощания с 18 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью летчиками, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области.

Функционированию безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом ничего не угрожает. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, по состоянию на 6 октября в Украине подтверждено 234 584 случая COVID-19, за последние сутки – 4348. 

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что при заполнении коек в больницах более чем на 60% больными COVID-19 в Украине будут предлагать вернуть жесткий карантин.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.

Нобелевскую премию по физике за 2020 год присудили за исследования механизмов формирования черных дыр и открытие сверхмассивного образования в центре Вселенной.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

5
Теги