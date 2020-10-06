Состоялась пленарная сессия 22-го саммита Украина-Европейский Союз при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.

Зеленский заявил, что европейские партнеры заверили в отсутствии угроз для безвизового режима для граждан Украины.

В рамках саммита вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала три соглашения с Европейской Комиссией на общую сумму в 60 млн евро

Президент Владимир Зеленский назначил Игоря Фоменко исполняющим обязанности генерального директора «Укроборонпрома», уволив с этой должности Айвараса Абрамовичуса.

Центральная избирательная комиссия Кыргызстана приняла решение признать итоги выборов депутатов Жогорку Кенеша (парламента), прошедших 4 октября, недействительными.

Ранее здание, где работают президент и парламент Кыргызстана, захватили протестующие, несогласные с результатами парламентских выборов

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой приняли участие в церемонии прощания с 18 курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба и семью летчиками, погибшими в результате катастрофы самолета Ан-26 вблизи Чугуева Харьковской области.

Функционированию безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом ничего не угрожает. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Напомним, по состоянию на 6 октября в Украине подтверждено 234 584 случая COVID-19, за последние сутки – 4348.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что при заполнении коек в больницах более чем на 60% больными COVID-19 в Украине будут предлагать вернуть жесткий карантин.

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.

Нобелевскую премию по физике за 2020 год присудили за исследования механизмов формирования черных дыр и открытие сверхмассивного образования в центре Вселенной.