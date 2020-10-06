В Брюсселе состоялась пленарная сессия 22-го саммита Украина-Европейский Союз при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы Украинского государства.

Представители Евросоюза очень высоко оценили реформы в Украине, которые внедряют под руководством Зеленского и его команды. В частности, речь шла о децентрализации, реформе Избирательного кодекса и банковской реформе.

Было отмечено, что ЕС видит «дополнительный потенциал» Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, и считает, что необходимо мобилизовать большую силу ассоциативной части с Украиной. Также отмечено, что ЕС будет поощрять Украину к дальнейшим изменениям.

Во время заседания обсудили внешнеполитические вызовы.

Зеленский поднял вопрос дезинформационных вызовов, которые сегодня стоят перед Евросоюзом и Украиной.

Участники заседания достигли положительного видения сроков введения совместного авиационного пространства между Украиной и ЕС.

Также обсудили реализацию проектов диджитализации в нашей стране.

Кроме того, обсуждена реализация судебной реформы и реформы правоохранительных органов в Украине. ЕС высоко оценил усилия нашего государства в этом направлении.

Напомним, в Брюсселе начался 22-й саммит Украина-Европейский Союз.