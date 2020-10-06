Нобелевскую премию по физике за 2020 год присудили за исследования механизмов формирования черных дыр и открытие сверхмассивного образования в центре Вселенной.

Половину премии получит Роджер Пенроуз за открытие того, что «образование черных дыр является надежным прогнозом общей теории относительности».

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2020 #NobelPrize in Physics with one half to Roger Penrose and the other half jointly to Reinhard Genzel and Andrea Ghez. pic.twitter.com/MipWwFtMjz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2020

Остальную часть получат совместно Андреа Гез и Рейнгард Ґенцель «за открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

5 октября в Швеции с объявления Нобелевского лауреата по медицине стартовала Нобелевская неделя.