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Нобелевскую премию по физике за 2020 год присудили за исследования механизмов формирования черных дыр и открытие сверхмассивного образования в центре Вселенной.

Половину премии получит Роджер Пенроуз за открытие того, что «образование черных дыр является надежным прогнозом общей теории относительности».

 

 

Остальную часть получат совместно Андреа Гез и Рейнгард Ґенцель «за открытие супермассивного компактного объекта в центре нашей галактики».

5 октября в Швеции с объявления Нобелевского лауреата по медицине стартовала Нобелевская неделя.
ForUm

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