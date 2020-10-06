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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, когда вакцина от коронавируса может быть доступна в Украине. Страна может ее получить во второй половине 2021 года.

Об этом рассказал руководитель офиса Всемирной организации здравоохранения в Украине Ярно Хабихт, передает РБК-Украина.

В первую очередь вакцину должны получить медработники, люди преклонного возраста, люди с хроническими заболеваниями.

«Если все будет хорошо, тогда вакцина будет доступна в Украине и других странах - членах COVAX - начиная со второй половины 2021 года для групп высокого риска», - отметил он.

Хабихт сказал, что страны могут сами принимать решение относительно групп риска на основе эпидемиологической ситуации в стране.

Напомним, по состоянию на 6 октября в Украине подтверждено 234 584 случая COVID-19, за последние сутки – 4348. 

 
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