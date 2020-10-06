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Функционированию безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом ничего не угрожает. Об этом в интервью BBC News Україна заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Нет спора вокруг антикоррупционных органов, ничего не угрожает безвизовому режиму. Есть абсолютно четкая позиция президента, Украины как государства, что мы заинтересованы в существовании сильных, независимых, антикоррупционных органов в Украине, но в течение всего времени с момента их существования не было ни одного года, чтобы жизнь этих органов была легкой и спокойной», - отметил он.

При этом Кулеба подчеркнул, что в вопросах противодействия коррупции позиции Украины и Европейского Союза являются абсолютно тождественными.

Напомним, влиятельные депутаты Европейского парламента написали открытое письмо лидеру парламентской фракции «Слуга народа» Давиду Арахамии, объяснив, что реальные угрозы безвизовому режиму с ЕС таки существуют.
ForUm

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