Сегодня в рамках саммита Украина-ЕС вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подписала три соглашения с Европейской Комиссией на общую сумму в 60 млн евро, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабинета Министров.

«Вместе с Европейским Союзом мы преодолеваем много общих вызовов. Это - борьба с COVID-19, гибридными угрозами, переход к ресурсоэффективной экономике, которая не вредит окружающей среде. Это - общие задачи, ведь преодоление этих вызовов положительно повлияет на работу бизнеса и качество жизни граждан», - отметила Стефанишина.

Первая и самая крупная сделка «Программы ЕС «Крепкие регионы» на сумму 30 млн евро предусматривает финансирование местных органов власти для реагирования на последствия пандемии COVID-19, повышение безопасности людей в регионах, пострадавших от конфликта на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма, а также на поддержку независимых СМИ, журналистов, продвижение новых медиа инициатив.

Второе соглашение между правительством Украины и Европейской Комиссией касается финансирования мероприятия «Механизм развития гражданского общества Украины» на сумму 20 млн евро. Средства пойдут на развитие общественных организаций, чтобы они могли участвовать в разработке национальной политики, помогать в реализации реформ, привлекать граждан Украины к участию в социальных и общественных инициативах, в том числе для борьбы с домашним и гендерным насилием.

Третье соглашение касается финансирования мероприятия «Климатический пакет для стабильной экономики: (САSЕ) в Украине» на сумму 10 млн евро, что будет способствовать работе в направлении вступления Украины в Европейский зеленого курса.

В частности, в рамках соглашения планируется предоставить гранты для энергоаудитов и повышения энергоэффективности малых и средних предприятий, развивать проекты по возобновляемой энергии, предоставлять консультации муниципалитетам по экономически эффективным поставкам тепла и горячей воды и разрабатывать планы постоянной городской мобильности, поддерживать местные общины в секторах возобновляемой энергетики и создания полного жизненного цикла продукции от производства и до потребления к рынку вторичного сырья. Также соглашением предусматривается создание совместного ресурсного центра по вопросам климатических инноваций между Украиной и ЕС и внедрение надежного учета выбросов парниковых газов и веществ, разрушающих озоновый слой.

Напомним, сегодня состоялась пленарная сессия 22-го саммита Украина-Европейский Союз при участии президента Украины Владимира Зеленского, президента Европейского совета Шарля Мишеля и высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля.